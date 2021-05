Bill et Melinda Gates continuent de coprésider leur fondation malgré leur divorce

Crédit photo © Reuters

par Eric M. Johnson et Alexandra Ulmer

SEATTLE (Reuters) - Bill Gates, le co-fondateur de Microsoft, et Melinda French Gates se sont engagés à poursuivre ensemble leur action philanthropique au sein de leur fondation malgré l'annonce, lundi, de leur divorce après 27 ans de mariage.

La Fondation Bill et Melinda Gates, l'une des plus puissante et influente dans le domaine de la santé publique mondiale, a dépensé plus de 50 milliards de dollars (42 milliards d'euros) au cours des deux dernières décennies.

Dans une demande conjointe de divorce, le couple a déclaré avoir trouvé un accord sur la manière de diviser les biens conjugaux, mais aucun détail de cet accord n'a cependant été divulgué dans la demande déposée auprès du tribunal à Seattle.

Bill Gates, 65 ans, et son épouse, Melinda French Gates, 56 ans, se sont rencontrés après que celle-ci a rejoint le géant du numérique Microsoft en tant que chef de produit. Ils se sont fréquentés pendant quelques années avant de se marier en janvier 1994 à Hawaï. Ils ont eu trois enfants.

Lancée en 2000, la fondation à but non lucratif Bill et Melinda Gates se classe comme la plus grande fondation philanthropique privée des États-Unis et l'une des plus importantes au monde, avec des actifs nets évalués à 43,3 milliards de dollars à fin 2019, selon les derniers états financiers présentés sur son site internet.

De 1994 à 2018, le couple a fait don de plus de 36 milliards de dollars à la fondation basée à Seattle, précise le site internet.

L'année dernière, l'investisseur américain Warren Buffett a déclaré avoir fait don de plus de 2 milliards de dollars d'actions de sa société Berkshire Hathaway à la Fondation Gates, dans le cadre d'un plan visant à donner l'intégralité de sa fortune avant sa mort.

Dans une déclaration séparée, la Fondation Gates a indiqué que le couple resterait coprésident et administrateur de l'organisation.

"Ils continueront à travailler ensemble pour élaborer et approuver les stratégies de la fondation, défendre les intérêts de la fondation et définir la direction générale de l'organisation", indique le communiqué.

(Avec Kanishka Singh à Bangalore, version française Kate Entringer, édité par Blandine Hénault)