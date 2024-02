Biélorussie: Le président Loukachenko sera candidat à sa succession en 2025

MOSCOU (Reuters) - Le chef d'État biélorusse Alexandre Loukachenko a déclaré qu'il se présenterait à nouveau à l'élection présidentielle de son pays en 2025, a rapporté dimanche l'agence de presse nationale BelTA. "Dites-leur [à l'opposition en exil] que je me présenterai", a déclaré Alexandre Loukachenko aux journalistes dans un bureau de vote dans le cadre des élections législatives. "Personne, aucun président responsable n'abandonnerait son peuple qui l'a suivi dans la bataille." À 69 ans, Alexandre Loukachenko dirige la Biélorussie depuis 1994 et est l'un des plus proches alliés du président russe Vladimir Poutine. A lire aussi... "Nous sommes encore à un an de l'élection présidentielle. Beaucoup de choses peuvent changer", a-t-il encore ajouté. "Naturellement, moi et nous tous, la société, réagirons aux changements qui se produiront dans notre société et à la situation dans laquelle nous aborderons l'élection dans un an." (Reportage Reuters)