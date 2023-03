Biélorussie : L'opposante Svetlana Tikhanovskaïa condamnée à 15 ans de prison pour trahison

Biélorussie : L'opposante Svetlana Tikhanovskaïa condamnée à 15 ans de prison pour trahison













par Andrew Osborn et Caleb Davis LONDRES, 6 mars (Reuters) - L'opposante biélorusse en exil Svetlana Tikhanovskaïa a été condamnée lundi à une peine de 15 ans de prison après avoir été reconnue coupable par contumace de trahison et de "conspiration en vue de prendre le pouvoir", un verdict qu'elle a qualifié de sanction pour ses efforts de promotion de la démocratie. Svetlana Tikhanovskaïa, âgée de 40 ans, a fui la Biélorussie après s'être présentée contre Alexandre Loukachenko à l'élection présidentielle de 2020, qui a été suivie de manifestations massives en raison de fraudes électorales présumées. Belta, l'agence de presse nationale, a déclaré que le même tribunal de Minsk avait prononcé une peine de 18 ans de prison à l'encontre de Pavel Latushko, membre éminent du conseil de l'opposition biélorusse, et des peines de 12 ans de prison à l'encontre de trois autres militants reconnus coupables d'avoir participé au même complot. "15 ans de prison. Voilà comment le régime a 'récompensé' mon travail pour les changements démocratiques en Biélorussie", a déclaré Svetlana Tikhanovskaïa sur Twitter. "Mais aujourd'hui, je ne pense pas à ma propre peine. Je pense à des milliers d'innocents, détenus et condamnés à de véritables peines de prison. Je ne m'arrêterai pas tant que chacun d'entre eux ne sera pas libéré", a-t-elle ajouté. Les défenseurs des droits de l'homme estiment qu'environ 1.500 personnes sont emprisonnées en Biélorussie pour des motifs politiques. Le mari de Svetlana Tikhanovskaïa, Sergueï Tikhanouski, purge une peine de 18 ans d'emprisonnement après avoir été reconnu coupable en 2021 d'avoir organisé des troubles de masse. Ales Bialiatski, co-lauréat du prix Nobel de la paix en 2022, a été condamné à dix ans de prison vendredi dernier par un tribunal de Minsk, lors d'un procès que les pays occidentaux ont qualifié de "farce". (Reportage Caleb Davis et Andrew Osborn ; version française Federica Mileo, édité par Blandine Hénault)