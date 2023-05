Biélorussie : Huit ans de prison pour un journaliste arrêté après un détournement d'avion

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Roman Protassevitch, un journaliste d'opposition que la Biélorussie a arrêté il y a deux ans en contraignant un avion de Ryanair à se poser à Minsk, a été condamné mercredi à huit ans de prison, rapporte l'agence de presse officielle Belta. Agé de 27 ans, le journaliste était poursuivi pour plus de 1.500 chefs d'accusation, notamment pour organisation d'émeutes de masse, préparation de troubles à l'ordre public, création ou direction d'un groupe extrémiste. Deux autres prévenus ont été condamnés en leur absence. En mai 2021, l'appareil de Ryanair à bord duquel se trouvait Roman Protassevitch reliait Athènes à Vilnius quand les contrôleurs aériens biélorusses l'ont contraint à se poser à Minsk au prétexte d'une alerte à la bombe. Le journaliste a été arrêté ainsi que sa compagne, un acte dénoncé par la communauté internationale. "En procédant à un détournement d'avion pour arrêter Roman Protassevitch, (le président biélorusse Alexandre) Loukachenko avait commis un acte de terrorisme d'Etat. La condamnation de l'ancien journaliste à 8 ans de prison ce 3 mai, Journée mondiale de la liberté presse, est une provocation indigne", a réagi sur Twitter le secrétaire général de Reporters sans frontières (RSF) Christophe Deloire. (Rédigé par Caleb Davis, version française Jean-Stéphane Brosse)