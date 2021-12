Biden veut la tenue d'une réunion entre des pays de l'Otan et la Russie

WASHINGTON, 8 décembre (Reuters) - Le président américain Joe Biden a déclaré mercredi qu'il espérait annoncer d'ici vendredi la tenue d'une réunion entre certains pays de l'Otan et la Russie afin de discuter des préoccupations de Moscou à l'égard des activités de l'Alliance.

Vladimir Poutine a exprimé mardi auprès de Joe Biden ses préoccupations quant aux intentions de l'Otan en Europe de l'Est, dans un contexte de tensions près de la frontière entre la Russie et l'Ukraine. Le président russe a demandé des garanties que l'Alliance ne mènerait pas une expansion vers l'Est ni ne placerait des systèmes d'armement offensifs dans des pays voisins.

Au cours d'un entretien de deux heures par visioconférence, Joe Biden a pour sa part prévenu son homologue que la Russie serait frappée par des sanctions économiques d'une sévérité inédite et d'autres mesures en cas d'offensive militaire contre l'Ukraine.

Déployer des soldats américains en Ukraine afin de dissuader la Russie de mener une attaque n'est "pas sur la table", a déclaré mercredi le président américain. Les Etats-Unis ont l'obligation de défendre leurs alliés de l'Otan mais cela ne s'applique pas à l'Ukraine, a-t-il précisé.

S'exprimant devant des journalistes alors qu'il quittait la Maison blanche, Joe Biden a exprimé sa confiance sur le fait que Vladimir Poutine a "compris le message" lors de leur entretien.

Il a dit espérer qu'une réunion à haut niveau avec la Russie et au moins quatre pays majeurs de l'Otan puisse être organisée pour discuter des préoccupations russes à l'égard de l'Alliance et d'éventuels moyens qui permettraient de "faire redescendre la température" dans la région. (Reportage Jeff Mason; version française Jean Terzian)