Biden va soutenir l'adhésion de l'Union africaine au G20

WASHINGTON (Reuters) - Le président Joe Biden annoncera la semaine prochaine le soutien des États-Unis à l'admission de l'Union africaine (UA) au G20, le groupe des plus grandes économies mondiales, a rapporté vendredi le Washington Post.

Joe Biden fera cette annonce au cours du sommet des dirigeants américains et africains à Washington, a déclaré au journal le conseiller de la Maison Blanche Judd Devermont.

"Nous avons besoin de plus de voix africaines dans les conversations internationales qui concernent l'économie mondiale, la démocratie et la gouvernance, le changement climatique, la santé et la sécurité," a dit Judd Devermont.

Le président de l'UA et du Sénégal Macky Sall et le président sud-africain Cyril Ramaphosa ont exhorté Joe Biden à augmenter leur représentation au G20, a-t-il ajouté. Parmi les pays d'Afrique, l'Afrique du Sud est le seul membre du G20.

(Reportage Paul Grant ; version française Federica Mileo, édité par Kate Entringer)