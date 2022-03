Biden va appeler à la fin des relations commerciales normales avec la Russie

par Steve Holland

WASHINGTON, 11 mars (Reuters) - Le président américain Joe Biden va appeler vendredi à la fin des relations commerciales normales avec la Russie du fait de l'invasion de l'Ukraine, ouvrant la voie à une augmentation des droits de douane sur les importations russes, a appris Reuters de deux personnes au fait de la question.

Il s'agit d'une nouvelle mesure s'inscrivant dans les efforts de Washington et de ses alliés pour faire pression sur le président russe Vladimir Poutine afin que celui-ci mette fin à une guerre d'une ampleur inédite en Europe depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale.

Un haut représentant de l'administration américaine a noté que retirer à la Russie son statut de partenaire commercial normal devait faire l'objet d'un vote au Congrès. Toutefois les élus des deux chambres du Congrès ont exprimé par le passé leur soutien à une telle démarche.

Les Etats-Unis et leurs alliés occidentaux ont imposé un éventail de sanctions d'une ampleur inédite contre la Russie depuis l'invasion de l'Ukraine, le 24 février. Joe Biden a annoncé mardi l'interdiction des importations de pétrole et de gaz russes. (Reportage Steve Holland et Andrea Shalal; version française Jean Terzian)