Biden souhaite que l'Autorité palestinienne administre Gaza après le conflit

Crédit photo © Reuters

WASHINGTON (Reuters) - Le président américain, Joe Biden, a déclaré samedi que l'Autorité palestinienne devrait à terme admninistrer la bande de Gaza et la Cisjordanie quand la guerre entre Israël et le Hamas sera terminée. "Alors que nous nous efforçons de parvenir à la paix, la bande de Gaza et la Cisjordanie devraient être réunies sous une structure de gouvernance unique, à terme sous l'égide d'une Autorité palestinienne revitalisée, alors que nous travaillons tous à la mise en place d'une solution à deux États", a déclaré Joe Biden dans une tribune publiée dans le Washington Post. "Il ne doit pas y avoir de déplacement forcé des Palestiniens de Gaza, ni de réoccupation, ni de siège ou de blocus, ni de réduction de territoire", a ajouté Joe Biden. Joe Biden a également déclaré que les États-Unis étaient prêts à interdire de visa les "extrémistes" qui attaquent les civils en Cisjordanie. Les violences commises par les colons israéliens à l'encontre des Palestiniens vivant en Cisjordanie occupée par Israël ont augmenté depuis l'attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre. "J'ai insisté auprès des dirigeants israéliens sur le fait que les violences extrémistes contre les Palestiniens en Cisjordanie devaient cesser et que les auteurs de ces violences devaient être tenus pour responsables", a déclaré Joe Biden. La Cisjordanie, où vivent 3 millions de Palestiniens parmi plus d'un demi-million de colons juifs, est en proie à des troubles depuis plus de 18 mois, suscitant l'inquiétude croissante de la communauté internationale face à l'escalade de la violence depuis le 7 octobre. (Steve Holland, version française Nicolas Delame)