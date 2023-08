Biden signe un décret limitant les investissements technologiques américains en Chine

par Karen Freifeld et Andrea Shalal NEW YORK/WASHINGTON (Reuters) - Le président américain Joe Biden a signé mercredi un décret limitant certains investissements américains en Chine dans des technologies considérées comme sensibles et contraignant les entreprises à obtenir avertir le gouvernement pour investir dans d'autres secteurs technologiques. Cette annonce, effectuée par communiqué, confirme une information rapportée plus tôt par Reuters, citant une source gouvernementale. La décision vise à empêcher le savoir-faire et les capitaux américains de contribuer au développement de technologies qui pourraient permettre à la Chine de se moderniser militairement et de poser une menace pour la sécurité des Etats-Unis. Elle va permettre au département américain du Trésor d'encadrer certains investissements liés notamment aux semi-conducteurs, à l'informatique quantique et à des services d'intelligence artificielle (IA), ont dit de hauts représentants américain. Cela pourrait accentuer les tensions entre Washington et Pékin, même si des représentants américains ont souligné que l'objectif était de répondre à des préoccupations majeures de sécurité nationale et non pas de couper l'une de l'autre les deux plus grandes économies mondiales. En avril dernier, le conseiller à la sécurité nationale de la Maison blanche, Jake Sullivan, avait ainsi évoqué des "dispositions sur mesure". "Ce n'est pas, comme le dit Pékin, un 'blocus technologique'", avait-il ajouté. D'après une source, le décret, qui concerne seulement les futurs investissements, devrait être mis en application l'an prochain, après notamment une période de consultations pour prendre en compte les remarques des acteurs du secteur. (Reportage Karen Freifeld à New York, Andrea Shalal et David Shepardson à Washington; version française Camille Raynaud, édité par Jean Terzian)