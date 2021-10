Biden se rend au Congrès pour appeler les démocrates au rassemblement

par David Morgan, Susan Cornwell et Jeff Mason

WASHINGTON (Reuters) - Joe Biden s'est rendu vendredi au Capitole, siège du Congrès américain, pour appeler les élus du Parti démocrate à surmonter leurs divisions, qui menacent l'adoption de projets phare de son mandat.

Cette visite, rare pour un président américain, vient clore une semaine d'effervescence au Congrès, après le vote de justesse d'une loi de finances pour éviter la paralysie des services fédéraux et le report d'un vote par la Chambre des représentants sur le plan de 1.000 milliards de dollars pour les infrastructures, déjà adopté par le Sénat.

De nouvelles tensions entre les ailes progressiste et centriste du Parti démocrate ont émergé concernant un autre axe du projet "BBB" (Build Back Better) du président américain, son volet social et environnemental voué à la santé, l'éducation, et au climat.

Lors d'une réunion à huis clos, Joe Biden a reconnu que les démocrates n'avaient pour l'heure pas suffisamment de voix pour adopter l'un ou l'autre de ces plans de dépenses massifs, ont indiqué des élus.

"Peu importe que ce soit en six minutes, en six jours ou en six semaines. Nous allons le faire", a martelé le président devant les journalistes à la sortie de la réunion.

Les membres de l'aile progressiste promettent de bloquer l'adoption du plan pour les infrastructures tant qu'ils n'auront pas reçu l'assurance que le projet de loi sur le social ne sera pas revu à la baisse, alors que les modérés le jugent beaucoup trop coûteux.

Selon des élus, Joe Biden a déclaré que le volet social devrait coûter aux alentours de 2.000 milliards de dollars - une forte révision à la baisse par rapport à la proposition initiale de 3.500 milliards, plus proche des 1.500 milliards défendus par le sénateur centriste Joe Manchin.

Avec une majorité étroite de 220 démocrates à la Chambre, contre 212 républicains, le Parti démocrate ne peut s'offrir de perdre trop de voix lors du vote sur le plan des infrastructures.

Même si le plan a déjà été approuvé à la chambre haute avec un soutien bipartisan, les républicains de la Chambre n'ont aucunement l'intention de donner un coup de pouce au camp adverse en votant en faveur du projet.

Quant au Sénat, il est partagé en deux camps égaux de 50 sénateurs et deux sénateurs démocrates, Joe Manchin et Kyrsten Sinema, s'opposent pour l'heure au plan social-climat, auquel s'opposent également tous les sénateurs républicains.

Le Parti démocrate a donc besoin de chacune des voix de ses élus à la chambre haute, à laquelle s'ajoute celle de la vice-présidente Kamala Harris, qui a le dernier mot pour trancher en cas d'égalité.

(Reportage David Morgan, Susan Cornwell et Richard Cowan, avec Jeff Mason, Trevor Hunnicutt et Jason Lange, rédigé par Andy Sullivan; version française Jean-Stéphane Brosse)