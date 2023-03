Biden s'est fait retirer une petite lésion de la peau cancéreuse

(Reuters) - Joe Biden s'est fait retirer le mois dernier une petite lésion de la peau dont la biopsie a montré qu'elle était de nature cancéreuse, a annoncé vendredi le médecin de la Maison blanche, Kevin O'Connor. "Tous les tissus cancéreux ont été enlevés avec succès", a dit le médecin, selon lequel aucun traitement supplémentaire n'est nécessaire, même si la santé du président des Etats-Unis, âgé de 80 ans, continuera à être surveillée. La lésion retirée le 16 février "n'a pas tendance à s'étendre ou à causer de métastases", a ajouté Kevin O'Connor en déclarant Joe Biden "bon pour le service" dans une lettre rendue publique par la Maison blanche. (Rédigé par Kanishka Singh et Steve Holland à Washington, version française Tangi Salaün)