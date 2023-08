Biden s'entretient avec Zelensky, appelle aux dons de campagne pour 2024

par Steve Holland SOUTH LAKE TAHOE, Californie (Reuters) - Alors que prédécesseur et rival républicain, Donald Trump, se rendait aux autorités de l'Etat de Géorgie, le président américain Joe Biden a indiqué jeudi soir qu'il s'était entretenu avec son homologue ukrainien Volodimir Zelensky et a lancé un nouvel appel aux contributions à sa campagne électorale. Actuellement en vacances en Californie, le locataire démocrate de la Maison blanche était resté silencieux toute la journée, avant que, presque simultanément à l'arrivée de l'avion de Donald Trump à Atlanta, ses services ont rendu compte d'un entretien téléphonique avec Volodimir Zelensky. "Qu'aujourd'hui puisse être un rappel que les forces des ténèbres et du dominion n'éteindront jamais la flamme de la liberté qui vie dans le coeur des gens libres partout", a écrit Joe Biden sur le réseau social X, anciennement Twitter, faisant savoir qu'il s'était entretenu avec Volodimir Zelensky. Il n'a fait aucune mention des poursuites judiciaires visant Donald Trump, s'en tenant à sa position de s'abstenir de commenter les soucis du favori de la course à l'investiture républicaine pour l'élection présidentielle de 2024 - et donc son vraisemblable rival pour le scrutin. Joe Biden a tout de même effectué via X un appel aux dons pour sa campagne de réélection au moment où Donald Trump était sur le point d'être placé brièvement en détention à la prison du comté de Fulton, évoquant un "jour parfait" pour contribuer à sa campagne. Dans un communiqué succinct, la Maison blanche a rapporté que Joe Biden et Volodimir Zelensky ont discuté du début de la formation des pilotes ukrainiens sur les avions de chasse F-16 de fabrication américaine, ainsi que des autorisations en urgence accordées à d'autres pays pour fournir ces appareils ç l'Ukraine. Le dirigeant ukrainien a indiqué pour sa part qu'il avait remercié son homologue américain pour ses voeux, au jour de la fête nationale en Ukraine, et pour son soutien dans le conflit face à la Russie. (Reportage Steve Holland; version française Jean Terzian)