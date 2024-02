Biden remporte la primaire démocrate en Caroline du Sud

Biden remporte la primaire démocrate en Caroline du Sud













Crédit photo © Reuters

par Trevor Hunnicutt, Jarrett Renshaw et Liliana Salgado COLUMBIA, Caroline du Sud (Reuters) - Le président américain Joe Biden a remporté samedi la primaire démocrate dans l'Etat de Caroline du Sud, selon les projections de l'institut Edison Research. Bien que Joe Biden n'ait rencontré que peu d'opposition, le vote était suivi de près en raison des inquiétudes concernant sa popularité, en particulier auprès de l'électorat noir. Joe Biden est crédité d'environ 33.000 voix, après le dépouillement de près d'un cinquième des bulletins, loin devant ses deux principaux concurrents, le représentant du Minnesota au Congrès américain Dean Phillips, et l'auteur de livres de développement personnel Marianne Williamson. "En 2020, ce sont les électeurs de Caroline du Sud qui ont prouvé que les commentateurs avaient tort, qui ont donné un nouveau souffle à notre campagne et qui nous ont mis sur la voie de la victoire", a déclaré la campagne de Joe Biden dans un communiqué. "En 2024, les habitants de la Caroline du Sud se sont de nouveau exprimés et je ne doute pas que vous nous ayez mis sur la voie d'une nouvelle victoire à la présidence, et Donald Trump (sur celle d'une nouvelle défaite)", était-il ajouté. Lors de la primaire démocrate de 2020, Joe Biden avait vu sa campagne accélérer grâce au vote de l'électorat noir en Caroline du Sud, ce qui l'avait ensuite propulsé à la Maison blanche. Le président américain a décidé de faire de la Caroline du Sud le premier Etat dans lequel se déroulera une primaire démocrate en 2024. (Reportage Jarrett Renshaw et Liliana Salgado à Columbia, Trevor Hunnicutt, Richard Cowan et Alexandra Alper à Washington, avec la contribution de Jason Lange à Washington; version française Camille Raynaud)