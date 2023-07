Biden reçoit le président israélien, évoque un lourd travail pour la paix

(.) par Patricia Zengerle et Steve Holland WASHINGTON (Reuters) - Le président américain Joe Biden et son homologue israélien Isaac Herzog ont souligné mardi à Washington les liens étroits entre les deux pays, en dépit de tensions à propos du gouvernement ultra-conservateur de Benjamin Netanyahu pour ses mesures pour les colonies juives et en matière de droits civiques. Des parlementaires démocrates ont fait savoir qu'ils n'assisteraient pas à la prise de parole d'Isaac Herzog devant le Congrès mercredi, ultime journée de sa visite de deux jours, citant notamment comme motif le bilan de Benjamin Netanyahu en matière de respect des droits humains. Au cours d'une réunion dans le Bureau ovale de la Maison blanche, Joe Biden a déclaré au président israélien que l'engagement des Etats-Unis envers l'Etat hébreu était ferme et à toute épreuve. Indiquant que les deux pays travaillaient conjointement pour apporter davantage de stabilité et d'intégration au Moyen-Orient, le président américain a noté qu'il y avait "encore beaucoup de travail à effectuer, mais il y a des avancées". Isaac Herzog, dont le rôle dans la politique israélienne est avant tout symbolique, a qualifié Joe Biden de "grand ami" d'Israël, déclarant que certains ennemis se méprenaient en pensant que des divergences parfois aperçues avec Washington pouvaient nuire à ce "lien incassable". La décision du gouvernement israélien d'autoriser des avant-postes de colons en Cisjordanie, dans un contexte de regain des violences, et des commentaires incendiaires de membres de la coalition au pouvoir ont déclenché des critiques de la part de représentants américains - dont le secrétaire à la Défense, Lloyd Austin, lors d'une visite en Israël en mars dernier. Les liens entre les deux pays se sont aussi tendus avec le projet de réforme de la justice porté par Benjamin Netanyahu, que ses détracteurs considèrent comme une atteinte à la démocratie et qui a provoqué ces derniers mois de vastes manifestations anti-gouvernementales. Contrairement à une tradition voulant qu'un Premier ministre israélien soit reçu rapidement à Washington, Joe Biden a patienté pour formuler une invitation à Benjamin Netanyahu, revenu à la tête du gouvernement israélien en décembre dernier. Le chef de la Maison blanche a proposé lundi, lors d'un entretien téléphonique, au Premier ministre israélien de se rendre aux Etats-Unis d'ici la fin de l'année. (Reportage Patricia Zengerle et Steve Holland, avec Doina Chiacu, Richard Cowan et David Morgan; version française Jean Terzian)