Biden recevra le Premier ministre israélien le 26 août à la Maison blanche

Crédit photo © Reuters

WASHINGTON (Reuters) - Le président américain, Joe Biden, recevra le Premier ministre israélien, Naftali Bennett, à la Maison blanche le 26 août, a fait savoir mercredi la présidence américaine, indiquant que l'Iran serait l'un des sujets au programme des discussions.

Les deux dirigeants vont "discuter de questions critiques liées à la sécurité régionale et mondiale, dont l'Iran", a déclaré la porte-parole de la Maison blanche.

"La visite sera aussi l'occasion pour les deux dirigeants de discuter d'efforts visant à faire avancer la paix, la sécurité et la prospérité pour les Israéliens et les Palestiniens, et l'importance d'oeuvrer à un avenir plus pacifique et plus sûr pour la région", a ajouté Jen Psaki.

(Reportage Trevor Hunnicutt; version française Jean Terzian, édité par Marc Angrand)