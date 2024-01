Biden qualifie les Houthis de groupe "terroriste"

Biden qualifie les Houthis de groupe "terroriste"













Crédit photo © Reuters

WASHINGTON (Reuters) - Le président américain Joe Biden a qualifié vendredi de groupe "terroriste" les Houthis qui contrôlent une partie du Yémen et que les armées américaine et britannique ont bombardé au cours de la nuit. Les Etats-Unis et la Grande-Bretagne ont présenté ces frappes comme des représailles aux attaques lancées par les Houthis, mouvement affilié à l'Iran, contre des navires commerciaux naviguant en mer Rouge. Les Houthis disent agir ainsi en soutien aux Palestiniens de la bande de Gaza face à Israël. Joe Biden a déclaré que les Etats-Unis réagiraient à nouveau si les Houthis persistaient dans leurs actions. (Reportage Nandita Bose et Dan Whitcomb, rédigé par Kanishka Singh, version française Bertrand Boucey)