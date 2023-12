Biden prolonge l'exemption de droits de douane pour l'acier et l'aluminium européens

Biden prolonge l'exemption de droits de douane pour l'acier et l'aluminium européens













Crédit photo © Reuters

WASHINGTON (Reuters) - Le président américain Joe Biden a annoncé jeudi qu'il avait décidé de prolonger de deux ans l'exemption de droits de douane dont bénéficient aux Etats-Unis l'acier et l'aluminium en provenance de l'Union européenne. L'ancien locataire de la Maison blanche, Donald Trump, avait imposé des droits de douane de 25% sur l'acier et de 10% sur l'aluminium européens, mais Joe Biden avait suspendu leur application en 2021 après son entrée en fonction. Il a indiqué jeudi dans un décret que les quotas d'exportation à droit zéro accordés à l'UE, qui devaient expirer à la fin de cette année, étaient prolongés jusqu'au 31 décembre 2025. (Rédigé par Kanishka Singh, Trevor Hunnicutt et Andrea Shalal; version française Tangi Salaün, édité par Jean Terzian)