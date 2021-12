Biden prévient Poutine de sanctions en cas d'invasion de l'Ukraine

par Steve Holland, Andrew Osborn et Andrea Shalal

WASHINGTON/MOSCOU (Reuters) - Le président américain Joe Biden a déclaré mardi à son homologue russe Vladimir Poutine que les puissances occidentales étaient préoccupées par une potentielle invasion russe de l'Ukraine et a prévenu que des "mesures économiques fortes et d'autres mesures" seraient prises contre la Russie en cas d'offensive.

Les deux dirigeants se sont entretenus pendant deux heures par visioconférence sur la situation en Ukraine et sur d'autres sujets, dont les attaques informatiques et l'Iran, a rapporté la Maison blanche, alors que les tensions entre Washington et Moscou ont atteint un pic inédit depuis la fin de la Guerre froide.

Moscou, qui nie tout projet d'attaque contre l'Ukraine et assure avoir déployé des troupes à des fins défensives, avait indiqué en amont de l'entretien ne pas s'attendre à des avancées majeures.

Joe Biden a fait part des "vives préoccupations des Etats-Unis et de nos alliés européens à propos de l'escalade des troupes russes entourant l'Ukraine", a déclaré la Maison blanche, ajoutant que le président américain avait "fait comprendre que les Etats-Unis et nos alliés répondraient avec des mesures économiques fortes et d'autres mesures en cas d'escalade militaire".

Le président américain a réaffirmé son soutien à l'intégrité territoriale et à la souveraineté de l'Ukraine, appelant à la désescalade et au retour à la voie diplomatique entre Moscou et Kiev, a fait savoir aussi la Maison blanche dans un communiqué.

Joe Biden et Vladimir Poutine sont convenus que leurs équipes resteraient en contact pour effectuer le suivi de cet entretien.

DIVERGENCES MULTIPLES

Selon des images diffusées par la télévision russe, les deux présidents se sont salués chaleureusement au début de leur entretien, qui constituait leur premier échange direct depuis juillet dernier après un sommet en face-à-face un mois plus tôt à Genève.

Etats-Unis et Russie évoquent l'espoir qu'une nouvelle rencontre puisse être organisée entre Joe Biden et Vladimir Poutine afin de discuter des tensions entre les deux pays, qui affichent notamment des divergences sur la Syrie tandis que Washington a infligé des sanctions économiques à la Russie pour des attaques informatiques dont Moscou rejette toute responsabilité.

Un communiqué laconique a été diffusé par le gouvernement russe après l'échange téléphonique entre les deux présidents. "Les discussions entre Vladimir Poutine et le président américain Joseph Biden se sont tenues par visioconférence", est-il écrit dans le document.

Des représentants américains avaient déclaré avant cet entretien que Joe Biden allait prévenir Vladimir Poutine que la Russie et ses banques seraient ciblées par des sanctions d'une sévérité inédite si Moscou décidait de lancer une attaque contre l'Ukraine.

L'Ukraine et les puissances occidentales s'inquiètent de la présence de dizaines de milliers de soldats russes près de la frontière ukrainienne.

Moscou dit lui s'inquiéter des soldats déployés par Kiev dans l'est de l'Ukraine, dont il met en doute les intentions, et de l'expansion jugée menaçante de l'Otan à proximité du territoire russe - une "ligne rouge" aux yeux de la Russie.

Le Kremlin veut des garanties que l'Ukraine ne recourra pas à la force pour tenter de reprendre le territoire perdu en 2014 face aux forces séparatistes pro-russes. Kiev dément de telles aspirations.

"LIGNES ROUGES"

"Nous voulons de bonnes et prévisibles relations avec les Etats-Unis", a déclaré le porte-parole du Kremlin avant l'entretien de mardi. "La Russie n'a jamais eu l'intention d'attaquer quiconque, nous avons nos préoccupations et nous avons nos lignes rouges".

Joe Biden devait rendre compte en fin de journée de ses échanges avec Vladimir Poutine aux dirigeants allemand, britannique, français et italien, a fait savoir un porte-parole du Premier ministre britannique Boris Johnson.

Les cinq dirigeants s'étaient déjà entretenus lundi pour convenir d'une "approche coordonnée et exhaustive" face au déploiement de troupes russes à la frontière ukrainienne, avait rapporté la Maison blanche.

Des sanctions ciblées contre des proches de Vladimir Poutine sont aussi à l'étude, mais aucune décision n'a été prise pour le moment à ce sujet, a dit une source au fait de la question.

Washington appelle les deux pays à revenir dans le cadre d'accords signés en 2014 et 2015 destinés à mettre fin au conflit dans le Donbass.

A l'heure où débutait l'entretien entre Joe Biden et Vladimir Poutine, la présidente de la Commission européenne a prévenu que l'Union européenne était prête à imposer de nouvelles sanctions à la Russie en cas d'agression contre l'Ukraine. Ursula von der Leyen a également prévenu que Bruxelles n'hésiterait pas à sanctionner Moscou.

"Nous répondrons à toute nouvelle agression (russe) en renforçant et en étendant les sanctions existantes", a-t-elle déclaré sur Twitter. "Nous sommes prêts à prendre de nouvelles mesures restrictives, en coordination avec nos partenaires."

(Reportage Steve Holland et Andrea Shalal à Washington, Andrew Osborn à Moscou, avec Idrees Ali et Trevor Hunnicutt à Washington, Gleb Stolyarov, Dmitry Antonov et Tom Balmforth à Moscou, Marine Strauss à Bruxelles et William James à Londres; version française Jean Terzian et Tangi Salaün, édité par Nicolas Delame)