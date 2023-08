Biden "pas surpris" par l'annonce de la mort présumée de Prigojine

par Steve Holland SOUTH LAKE TAHOE, Californie (Reuters) - Le président américain Joe Biden a déclaré mercredi ne pas être surpris par les informations annonçant la mort présumée de Evguéni Prigojine, patron du groupe paramilitaire russe Wagner, dans un accident d'avion au nord de Moscou, ajoutant que pas grand-chose ne se produisait en Russie sans l'aval de Vladimir Poutine. Joe Biden s'exprimait devant des journalistes lors d'un déplacement en Californie après que les autorités russes ont rapporté qu'un appareil privé Embraer transportant dix personnes s'était écrasé au nord de Moscou, tuant tous les passagers et membres d'équipage. Il n'y avait alors aucune confirmation que Evguéni Prigojine, qui figurait dans la liste des passagers, se trouvait physiquement à bord de l'appareil. "Je ne sais pas précisément ce qui s'est passé, mais je ne suis pas surpris", a déclaré le locataire de la Maison blanche. "Pas grand-chose n'arrive en Russie sans que (le président Vladimir) Poutine soit derrière, mais je n'en sais pas suffisamment pour connaître la réponse", a-t-il ajouté devant les journalistes. La Maison blanche avait indiqué auparavant avoir informé Joe Biden de l'accident d'avion. Depuis le début de la guerre en Ukraine, les tensions se sont amplifiées entre Washington et Moscou. Les Etats-Unis et leurs alliés occidentaux aident militairement Kyiv et ont sanctionné la Russie, qui leur reproche un rôle direct dans le conflit. (Reportage Steve Holland, avec Humeyra Pamuk et Nandita Bose; version française Jean Terzian)