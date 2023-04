Biden lance officiellement sa campagne pour une réélection en 2024

WASHINGTON (Reuters) - Le président américain, Joe Biden, a officiellement lancé ce mardi sa campagne électorale pour sa réélection en 2024. Le démocrate a publié mardi une vidéo dans laquelle il dénonce les attaques commises par des "extrémistes républicains" contre les libertés individuelles. Comme lors du dernier scrutin, il présentera un "ticket" avec son actuelle vice-présidente, Kamala Harris. "Lorsque je me suis présenté à la présidence il y a quatre ans, j'ai dit qu'il s'agirait d'une lutte pour l'âme de l'Amérique et nous en sommes encore là", a dit Joe Biden. "L'heure n'est pas à l'auto-satisfaction, c'est pour cela que me présente en vue d'une réélection. (...) Finissons le travail. Je sais que nous en sommes capables." L'âge de Joe Biden, 80 ans, pourrait compliquer la tâche des démocrates. Selon un sondage Reuters/Ipsos publié le 19 avril dernier, la cote de confiance du président en exercice ne s'élève qu'à 39% et son âge est un motif de préoccupation pour beaucoup d'électeurs. S'il était réélu, Joe Biden bouclerait un deuxième mandat à l'âge de 86 ans, près d'une décennie de plus que l'espérance de vie des hommes aux Etats-Unis. (Steve Holland et Trevor Hunnicutt; version française Nicolas Delame, édité par Blandine Hénault)