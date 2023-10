Biden: Israël a le "devoir" de répondre aux attaques du Hamas

Crédit photo © Reuters

WASHINGTON (Reuters) - Le président américain Joe Biden a déclaré mardi qu'Israël avait le droit et le "devoir" de répondre à l'attaque ce week-end par le Hamas, décrivant celle-ci comme un "acte purement infâme". S'exprimant dans un discours depuis la Maison blanche, il a indiqué qu'au moins 14 ressortissants américains ont été tués dans l'incursion menée par des combattants du Hamas en Israël, qui a fait un millier de morts selon un bilan communiqué dans la journée par l'ambassade israélienne aux Etats-Unis. Joe Biden a fait savoir que les agences de sécurité américaines prenaient des mesures pour empêcher que toute menace pour la sécurité intérieure émerge à la suite de l'attaque du Hamas. (Reportage Steve Holland; version française Jean Terzian)