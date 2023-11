Biden insiste sur le rôle de la diplomatie américaine dans la libération des otages à Gaza

Crédit photo © Reuters

NANTUCKET, Massachusetts (Reuters) - Le président des Etats-Unis Joe Biden a souligné vendredi le rôle joué par la diplomatie américaine dans l'accord entre Israël et le Hamas palestinien ayant permis la libération de 24 otages retenus dans la bande de Gaza. "A partir de ce matin, dans le cadre d'un accord obtenu par une intense activité diplomatique des Etats-Unis, notamment par le biais de nombreux appels téléphoniques que j'ai effectués du Bureau ovale avec des dirigeants de la région, les combats à Gaza vont cesser pendant quatre jours", a dit Joe Biden lors d'une allocution devant la presse. Le président américain a jugé que les chances de prolonger cette trêve étaient "réelles". Le Hamas a libéré vendredi un premier groupe de 13 femmes et enfants israéliens, ou binationaux, dans le cadre d'un accord prévoyant un arrêt des combats pendant quatre jours, ainsi que 10 travailleurs thaïlandais et un ressortissant philippin, tous enlevés le 7 octobre lors de l'attaque du mouvement palestinien dans le sud d'Israël. Le Hamas a pris au total environ 240 otages lors de cette attaque, qui a fait en outre environ 1.200 morts, selon les autorités israéliennes. "Mon attente et mon espoir est que, à mesure que nous progressons, le reste du monde arabe et de la région va aussi exercer une pression sur toutes les parties pour calmer tout cela, pour mettre fin à cela aussi rapidement que possible", a dit Joe Biden. (Jeff Mason, Kanishka Singh, Phil Stewart, Idrees Ali, version française Bertrand Boucey)