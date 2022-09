Biden et Truss s'engagent à faire front commun face à la Russie

par Steve Holland et Trevor Hunnicutt

WASHINGTON (Reuters) - Le président américain Joe Biden et la nouvelle Première ministre britannique Liz Truss sont convenus mardi lors d'un entretien téléphonique de renforcer leur relation bilatérale sur fond de front commun affiché face à la Russie depuis le début de la guerre en Ukraine.

"J'ai hâte de renforcer la relation spéciale entre nos pays et de travailler en étroite collaboration face à des défis mondiaux, dont le soutien continu à l'Ukraine alors que celle-ci se défend face à l'agression russe", a écrit sur Twitter le locataire de la Maison blanche, qui a félicité Liz Truss pour son accession au pouvoir au Royaume-Uni.

Il est possible que les deux dirigeants se rencontrent ce mois-ci en marge de l'Assemblée générale des Nations unies.

Downing Street a indiqué que Liz Truss et Joe Biden ont discuté du renforcement de la coopération au sein de l'Otan et de l'accord sécuritaire trilatéral conclu l'an dernier entre les deux pays et l'Australie.

La Première ministre britannique est impatiente "de travailler étroitement avec le président Biden en tant que dirigeants de démocraties libres pour s'attaquer à des défis partagés, en particulier les problèmes économiques extrêmes engendrés par la guerre de Poutine", ont dit ses services dans un communiqué.

Victorieuse d'un vote interne du Parti conservateur pour désigner le successeur de Boris Johnson, démissionnaire, Liz Truss a été formellement nommée mardi Première ministre.

En dépit de tensions entre l'ancien président américain Donald Trump et l'ancienne Première ministre britannique Theresa May, les relations entre les Etats-Unis et le Royaume-Uni sont restées solides ces dernières années.

Washington et Londres sont sur la même longueur d'onde dans leur aide à Kyiv face à l'invasion lancée par Moscou et dans leur lutte contre l'influence de la Chine dans l'Indo-Pacifique.

Toutefois un accord commercial entre les deux pays, fortement souhaité par le Royaume-Uni après le Brexit, peine à se matérialiser.

Joe Biden, qui s'entendait bien avec Boris Johnson, pourrait par ailleurs avoir une relation plus tendue avec Liz Truss du fait de la question de l'Irlande du Nord. Le président américain est opposé à toute mesure risquant de mettre en péril la paix dans le pays, tandis que la Première ministre britannique a, en tant que député, voté pour sortir du protocole nord-irlandais convenu avec l'Union européenne dans le cadre du Brexit.

