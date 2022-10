Biden et Sunak réaffirment leur "relation spéciale", conviennent de soutenir l'Ukraine

WASHINGTON (Reuters) - Le président américain et le nouveau Premier ministre britannique ont réaffirmé mardi la "relation spéciale" existant entre les Etats-Unis et la Grande-Bretagne et sont convenus de l'importance de soutenir l'Ukraine, a annoncé la Maison blanche dans un communiqué.

Joe Biden et Rishi Sunak ont également décidé de l'importance de travailler ensemble pour répondre aux défis posés par la Chine et pour s'assurer l'accès à des sources durables et abordables d'énergie, indique le communiqué.

Ils ont par ailleurs souligné leur engagement à soutenir l'accord de paix en Irlande du Nord, dit du "Vendredi saint".

(Reportage Eric Beech; version française Camille Raynaud)