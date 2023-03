Biden et Scholz ont parlé de l'Ukraine et de la Chine

par Andrea Shalal et Eric Beech WASHINGTON (Reuters) -Joe Biden et Olaf Scholz ont discuté vendredi de la situation en Ukraine et de leur préoccupation commune de voir la Chine fournir des armes à la Russie, a fait savoir la Maison blanche à l'issue de leur entretien. Assis au côté du président américain dans le Bureau Ovale, le chancelier allemand a souligné une nouvelle fois l'importance pour les alliés de montrer qu'ils sont prêts à soutenir Kyiv "aussi longtemps qu'il le faudra". Joe Biden a félicité de son côté Olaf Scholz pour sa décision d'augmenter les dépenses militaires de l'Allemagne et pour avoir mis fin à la dépendance de son pays vis-à-vis de l'énergie russe. "En tant qu'alliés de l'Otan, nous rendons notre alliance plus forte", a insisté le président américain après avoir dit travailler en étroite coopération avec Berlin sur le soutien à l'Ukraine. Washington a annoncé vendredi une nouvelle aide de 400 millions de dollars portant essentiellement sur la livraison de munitions. Les deux dirigeants ont une nouvelle fois appelé la Chine à ne pas soutenir militairement l'agression russe, la porte-parole de la Maison blanche, Karine Jean-Pierre, précisant que Washington n'a à ce stade aucun élément lui laissant penser que c'est déjà le cas. Olaf Scholz, dont la précédente visite à Washington datait des jours précédant le début de l'offensive russe en Ukraine le 24 février 2022, a exhorté jeudi Pékin à ne pas fournir d'armes à Moscou, demandant au contraire à la deuxième puissance économique mondiale de faire pression sur la Russie pour qu'elle retire ses troupes d'Ukraine. La Chine nie toute intention de fournir des armes à la Russie. Elle a toutefois prévenu aussi les Occidentaux qu'ils ne devaient pas "mettre de l'huile sur le feu", alors qu'ils ont soutenu l'Ukraine avec de multiples livraisons d'équipements militaires depuis le début du conflit. (Reportage d'Andrea Shalal, Steve Holland et David Brunnstrom ; version française Jean Terzian et Tangi Salaün)