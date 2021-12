Biden et Poutine s'entretiendront par visioconférence mardi

WASHINGTON (Reuters) - Le président américain Joe Biden et son homologue russe Vladimir Poutine s'entretiendront mardi par visioconférence afin d'évoquer la crise ukrainienne et d'autres sujets, ont annoncé la Maison blanche et le Kremlin.

Joe Biden marquera notamment sa préoccupation quant aux mouvements de troupes russes à la frontière ukrainienne, a fait savoir la Maison blanche, qui a annoncé la première l'entretien.

Le porte-parole du Kremlin, Dmitry Peskov, a confirmé par la suite la tenue de cet échange, cité par l'agence Interfax.

(Version française Sophie Louet)