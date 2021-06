Biden et Poutine, réunis en sommet, conviennent du retour de leurs ambassadeurs

Crédit photo © Reuters

par Steve Holland et Vladimir Soldatkin

GENEVE (Reuters) -Les présidents américain et russe Joe Biden et Vladimir Poutine sont convenus lors de leur premier sommet bilatéral, mercredi à Genève en Suisse, du retour de leurs ambassadeurs respectifs à Moscou et à Washington, après que ceux-ci ont été rappelés dans leurs pays respectifs plus tôt cette année.

Le sommet entre les deux dirigeants, organisé dans une villa en bord de lac, a duré moins de quatre heures, alors que des conseillers du locataire de la Maison blanche s'attendaient à des échanges beaucoup plus longs.

Joe Biden et Vladimir Poutine ont échangé une poignée de mains avant de s'installer dans un salon de la villa, mais l'annonce de la tenue de deux conférences de presse distinctes à l'issue de ce sommet a témoigné de la raideur des relations entre les deux hommes.

Cette issue contraste avec la conférence de presse commune qui avait suivi la rencontre entre le président russe et l'ancien président américain Donald Trump en 2018 à Helsinki, en Finlande.

S'exprimant en premier devant les journalistes, Vladimir Poutine a indiqué que les échanges avaient été constructifs, sans hostilité, et qu'ils avaient permis aux deux chefs d'Etat d'afficher leur désir de se comprendre mutuellement.

Le président russe a aussi déclaré que la Russie et les Etats-Unis partageaient la responsabilité de la stabilité nucléaire et que des discussions seraient organisées sur de possibles modifications au traité START, récemment prolongé par Washington et Moscou.

PEU DE VOLONTÉ DE COMPROMIS

Toutefois Vladimir Poutine n'a pas fait preuve d'une grande volonté de compromis sur un éventail de questions, écartant les préoccupations américaines sur l'arrestation de l'opposant russe Alexeï Navalny, sur la présence militaire accrue de la Russie près de la frontière avec l'Ukraine, ou encore les accusations de Washington selon lesquelles des pirates informatiques russes sont responsables d'une série de cyberattaques aux Etats-Unis.

Les deux pays vont entamer des consultations sur la cybersécurité, a indiqué Vladimir Poutine, ajoutant que la plupart des attaques informatiques visant la Russie émanaient des Etats-Unis.

L'armement est un domaine où des progrès ont historiquement été possibles entre les deux pays malgré des désaccords plus larges. En février, la Russie et les États-Unis ont ainsi prolongé de cinq ans le traité New START, qui limite le nombre d'ogives nucléaires stratégiques qu'ils peuvent déployer ainsi que les missiles et bombardiers terrestres et sous-marins qui peuvent les transporter.

En amont de ce sommet, les deux camps ont exprimé leur espoir de relations plus stables et plus prévisibles, quand bien même leurs divergences sont nombreuses, qu'il s'agisse du contrôle des armes, d'ingérence électorale, d'attaques informatiques, ou de l'Ukraine.

Ces derniers jours, les entourages des deux dirigeants avaient minimisé les espoirs de nettes avancées lors de ce sommet.

Avant de s'engouffrer dans une limousine à sa sortie de la ville, Joe Biden a adressé un pouce levé aux journalistes présents sur place.

"Monsieur le président, je tiens à vous remercier pour cette initiative de nous rencontrer aujourd'hui", a déclaré Vladimir Poutine, assis près de Joe Biden, avant d'entamer leur entretien. Le président russe a évoqué une "accumulation" de problématiques "qui nécessitent une réunion au plus haut niveau".

Joe Biden a répondu qu'ils tenteraient de déterminer des domaines de coopération et d'intérêt mutuel. Il est "toujours préférable de se rencontrer face à face", a-t-il dit.

Le premier cycle de pourparlers a réuni les deux dirigeants et leurs chefs de la diplomatie, le secrétaire d'État américain Antony Blinken et le ministre des Affaires étrangères russe Sergueï Lavrov. Ces discussions ont duré près de deux heures, ont indiqué des représentants.

Une nouvelle session d'échanges a été organisée après une pause, en la présence notamment de l'ambassadeur russe aux Etats-Unis, Anatoly Antonov, qui avait été rappelé à Moscou en mars dernier.

(Steve Holland et Vladimir Soldatkin, avec Humeyra Pamuk et Stephanie Nebehay à Genève, Tom Balmforth et Andrew Osborn à Moscou; version française Hayat Gazzane et Jean Terzian)