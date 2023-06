Biden et Modi veulent renforcer leurs liens avec des accords de commerce et de défense

Biden et Modi veulent renforcer leurs liens avec des accords de commerce et de défense













Crédit photo © Reuters

par Steve Holland et Nandita Bose WASHINGTON (Reuters) - Le président américain Joe Biden souhaite marquer un nouveau départ dans les relations entre les États-Unis et l'Inde en annonçant jeudi une série d'accords de commerce et de défense avec le Premier ministre indien Narendra Modi, alors que Washington tente de contrer l'influence mondiale de la Chine. Joe Biden a déroulé le tapis rouge au Premier ministre indien en l'accueillant par une cérémonie à la Maison-Blanche jeudi matin, suivie d'entretiens dans le bureau ovale avec un dîner d'État prestigieux en soirée. Les deux dirigeants ont organisé un dîner privé à la Maison-Blanche mercredi soir. Dans un geste rare, Narendra Modi a accepté de répondre aux questions des journalistes avec le président américain à la Maison-Blanche jeudi. Il n'a pas donné de conférence de presse depuis qu'il est devenu Premier ministre il y a neuf ans. Washington souhaite que l'Inde devienne un contrepoids stratégique à la Chine et considère le pays comme un partenaire essentiel. Narendra Modi, de son côté, cherche à accroître l'influence de l'Inde sur la scène internationale, en raison de relations tendues avec la Chine voisine. Des hauts responsables de l'administration de Joe Biden ont déclaré que les accords de grande envergure qui seront annoncés sur les semi-conducteurs, la technologie, la coopération spatiale ou encore la défense marqueront le début d'une nouvelle ère dans les relations entre les deux pays. Certains de ces accords visent à diversifier les chaînes d'approvisionnement afin de réduire la dépendance à l'égard de la Chine. Les États-Unis ont également cherché à contrer l'influence croissante de la Chine dans la région indo-pacifique en renforçant leurs liens en matière de défense avec des pays comme l'Inde et l'Australie. Les deux dirigeants devraient signer accord qualifié de "novateur" permettant à General Electric de produire en Inde des moteurs à réaction destinés à équiper les avions militaires indiens. En outre, les navires de la marine américaine présents dans la région pourront s'arrêter dans les chantiers navals indiens pour y effectuer des réparations, conformément à un accord maritime conclu entre les deux gouvernements. (Reportage Steve Holland et Nandita Bose, version française Nathan Vifflin, édité par Kate Entringer)