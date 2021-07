Biden et Merkel font front commun contre la Russie et la Chine

par Jeff Mason et Andrea Shalal

WASHINGTON (Reuters) - Le président américain Joe Biden et la chancelière allemande Angela Merkel se sont engagés jeudi à faire front commun contre la Russie et la Chine.

Joe Biden a fait part à Angela Merkel de ses inquiétudes concernant le projet d'oléoduc Nord Stream 2 en cours de construction entre la Russie et l'Allemagne.

Les deux dirigeants ont ensuite déclaré être unis dans leur conviction que la Russie ne devait pas utiliser l'énergie comme une arme.

"Nous sommes unis et nous continuerons de l'être pour défendre nos alliés du flanc est de l'Otan contre l'agression russe", a dit Joe Biden lors d'une conférence de presse commune.

Le président américain a ajouté que les deux pays défendraient les principes démocratiques et les droits universels lorsqu'ils verraient la Chine, ou tout autre pays, s'efforcer de saper une société libre et ouverte.

Joe Biden, 78 ans, et Angela Merkel, 66 ans, qui se connaissent et collaborent depuis des années veulent aussi renforcer les relations transatlantiques, mises à mal par l'ancien président américain Donald Trump qui s'en est régulièrement pris aux plus proches alliés des Etats-Unis.

"La coopération entre les Etats-Unis et l'Allemagne est forte et nous espérons poursuivre cela, et je suis confident que nous le ferons", a dit Joe Biden en entame d'un entretien avec Angela Merkel dans le Bureau ovale qui a duré bien plus d'une heure.

Notant que la chancelière allemande, au pouvoir depuis 2005, s'était rendue de nombreuses fois dans le Bureau ovale, le locataire démocrate de la Maison blanche l'a qualifiée de "grande amie, amie personnelle et amie des Etats-Unis".

UNE RELATION STRATÉGIQUE

Joe Biden et Angela Merkel disposent de peu de temps pour collaborer, alors que la chancelière allemande quittera le pouvoir à l'issue des élections fédérales de septembre.

John Emerson, qui a été ambassadeur en Allemagne sous l'ancien président Barack Obama, a déclaré que la relation reste "indispensable" pour Washington compte tenu du rôle de l'Allemagne en tant que première économie d'Europe et alliée de l'Otan, ainsi que de son importance en tant que bâtisseur de ponts dans les relations avec la Russie, le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord.

L'Allemagne accueille quelque 36.000 soldats américains sur son sol.

Jeudi soir, Angela Merkel et son mari participeront à un dîner organisé par les Biden à la Maison blanche. Parmi les invités figurent des parlementaires américains, les anciens secrétaires d'Etat Colin Powell et Hillary Clinton et les dirigeants républicains de la Chambre des représentants et du Sénat des Etats-Unis, a indiqué la Maison blanche.

La visite de la chancelière allemande à la Maison blanche a montré que les Etats-Unis tentent de faire amende honorable après les années Trump.

"L'inviter à venir est important sur le plan symbolique, mais c'est aussi une occasion de remettre la relation sur la bonne voie, et c'est clairement en train de se produire", a déclaré John Emerson.

(Andrea Shalal et Jeff Mason, avec la contribution d'Arshad Mohammed à Washington et d'Andreas Rinke et Joseph Nasr à Berlin; version française Camille Raynaud)