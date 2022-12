Biden et Macron font des "progrès majeurs" dans les discussions sur l'impact de l'IRA

WASHINGTON (Reuters) - Joe Biden et Emmanuel Macron ont fait des "progrès majeurs" dans les discussions concernant l'impact de la loi américaine sur la réduction de l'inflation (Inflation Reduction Act ou IRA) en Europe, a déclaré tard jeudi une source au sein du ministère français des Finances.

L'administration américaine pourrait recourir à des décrets d'application de l'IRA afin de donner aux alliés européens le même niveau d'exemption concernant le contenu local que les pays ayant conclu un accord de libre-échange, a ajouté la source.

Le président américain avait indiqué plus tôt dans la journée que les lois encourageant par de fortes subventions la production aux Etats-Unis de semi-conducteurs ou d'énergies renouvelables n'avaient pas pour but de nuire aux Européens et pourraient être modifiées afin qu'ils puissent prendre leur part.

(Reportage Michel Rose, rédigé par Kanishka Singh; version française Camille Raynaud)