Biden et Lula affichent leur unité sur les valeurs démocratiques et la lutte contre le changement climatique

Crédit photo © Reuters

par Andrea Shalal WASHINGTON (Reuters) - Le président américain Joe Biden a reçu vendredi son homologue brésilien Luiz Inacio Lula da Silva à la Maison blanche, relançant la relation entre leurs deux pays après la présidence de Jair Bolsonaro. Selon un communiqué conjoint publié par Brasilia, Washington a dit qu'il participerait au fonds destiné à protéger la forêt amazonienne et Joe Biden a accepté de se rendre au Brésil. Les deux dirigeants ont déclaré à la presse avant leur entretien qu'ils partageaient le même point de vue sur les questions de la lutte contre le changement climatique et de la protection de la démocratie face à la montée de l'autoritarisme. "Nous devons continuer à nous battre pour la démocratie et les valeurs démocratiques qui sont le coeur de notre force", a dit Joe Biden à Lula avant leur réunion. Le président américain a ajouté que lui et son homologue brésilien étaient sur "la même longueur d'onde" concernant "la crise climatique". Le Brésil "s'est marginalisé pendant quatre ans" sous le règne de l'ancien président, a dit Lula sans toutefois nommer Jair Bolsonaro. Le président brésilien a indiqué que son pays tentait de reprendre sa place sur la scène internationale. Il a également estimé qu'il pourrait travailler avec Joe Biden pour combattre les inégalités et le changement climatique. Les relations entre les Etats-Unis et le Brésil s'étaient détériorées sous la présidence de Jair Bolsonaro, allié de l'ancien président américain Donald Trump. Les deux dirigeants ont également décidé de travailler ensemble pour réformer le Conseil de sécurité des Nations unies afin d'y inclure "des sièges permanents pour des pays d'Afrique, d'Amérique latine et des Caraïbes", était-il dit dans le communiqué conjoint. (rédigé par Steve Holland et Trevor Hunnicutt; version française Camille Raynaud)