Biden et l'émir du Qatar se sont entretenus de la situation à Gaza, annonce la Maison blanche

WASHINGTON (Reuters) - Le président américain Joe Biden s'est entretenu vendredi avec l'émir du Qatar cheikh Tamim ben Hamad al Thani de la situation à Gaza, a déclaré la Maison blanche. "Les deux dirigeants ont affirmé qu'un accord sur les otages était essentiel pour établir une pause humanitaire prolongée dans les combats et pour garantir qu'une aide humanitaire supplémentaire parvienne aux civils dans toute la bande de Gaza", a indiqué la Maison blanche dans un communiqué. L'émissaire américain pour le Proche-Orient, Brett McGurk, était à Doha cette semaine pour des discussions sur la libération des otages. Le porte-parole de la Maison blanche, John Kirby, a déclaré mardi que les Etats-Unis seraient favorables à une pause humanitaire plus longue dans les combats à Gaza afin de permettre la libération des otages et l'acheminement de l'aide. Joe Biden s'est également entretenu vendredi avec le président égyptien Abdel Fattah al Sissi. Les deux chefs d'Etat ont discuté de l'intensification des efforts visant à accroître l'acheminement de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza et sont convenu de poursuivre leur étroite coordination en matière d'aide humanitaire, a indiqué la Maison blanche dans un communiqué. (Reportage Trevor Hunnicutt à Washington, rédigé par Ismail Shakil; version française Camille Raynaud)