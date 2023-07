Biden en visite à Helsinki pour saluer l'entrée de la Finlande dans l'Otan

par Steve Holland HELSINKI (Reuters) - Le président américain Joe Biden est arrivé jeudi en Finlande où il s'est entretenu avec les dirigeants des pays nordiques au palais présidentiel d'Helsinki, saluant l'entrée récente de son hôte dans l'Organisation du traité de l'Atlantique nord (Otan). Joe Biden participe à un sommet américano-nordique avec les dirigeants de la Finlande, de la Suède, du Danemark, de l'Islande et de la Norvège. Il tiendra également une conférence de presse conjointe avec le président finlandais Sauli Niinisto avant de retourner à Washington. La Finlande a opéré l'an dernier, après le lancement de l'offensive russe en Ukraine, un virage sécuritaire en demandant à rejoindre l'Otan, en même temps que la Suède. Avant sa rencontre avec Sauli Niinisto, Joe Biden a qualifié la Finlande d'"atout incroyable" pour l'alliance militaire de l'Otan. Sauli Niinisto a quant à lui félicité Joe Biden pour avoir "créé l'unité" lors du sommet de l'Otan à Vilnius, en Lituanie, la veille, qui s'est focalisée sur le soutien de l'alliance à l'Ukraine. Un fonctionnaire de la Maison-Blanche a déclaré qu'au cours de ces réunions, Joe Biden se féliciterait également de l'entrée éventuelle de la Suède dans l'Otan, après que le président turc Recep Tayyip Erdogan a levé son veto. "Nous assistons à un changement total de la structure de sécurité européenne à la suite de l'action de la Russie et les pays nordiques dans leur ensemble se sont rapprochés de l'Occident en réponse aux actions agressives et déstabilisatrices de la Russie", a insisté le responsable de la Maison Blanche. Le président américain devrait par ailleurs discuter du changement climatique et des nouvelles technologies. (Reportage Steve Holland et Essi Lehto ; version française Camille Raynaud, édité par Kate Entringer)