Biden dit à Zelensky, en visite à Washington, de ne pas perdre espoir

Crédit photo © Reuters

par Patricia Zengerle, Richard Cowan et Trevor Hunnicutt WASHINGTON (Reuters) - Le président américain Joe Biden a déclaré mardi à son homologue ukrainien Volodimir Zelensky de ne pas perdre espoir dans sa lutte contre l'invasion lancée l'an dernier par la Russie, alors que Zelensky s'est rendu à Washington avec l'objectif de convaincre les responsables américains d'aider davantage Kyiv. Des élus du Parti républicain ont affiché leur scepticisme face aux demandes du président ukrainien. L'enveloppe commune réclamée par le démocrate Joe Biden pour des dizaines de milliards d'aides sécuritaires supplémentaires à l'Ukraine et à Israël n'a toujours pas été approuvée par le Congrès. Mike Johnson, le "speaker" républicain de la Chambre des représentants, contrôlée par ses pairs, a déclaré qu'il était nécessaire que l'administration Biden fournisse des précisions sur la manière dont les fonds seraient utilisés. "L'administration Biden semble demander des milliards de dollars supplémentaires sans la supervision appropriée, sans stratégie claire pour gagner et sans aucune des réponses auxquelles le peuple américain a le droit", a-t-il dit après s'être entretenu avec Volodimir Zelensky. Joe Biden a rassuré son homologue ukrainien sur le soutien de Washington, déclarant qu'il ne laisserait pas tomber Kyiv, tout en prévenant les élus du Congrès du risque de permettre au président russe Vladimir Poutine de l'emporter. "Poutine mise sur le fait que les Etats-Unis vont faillir à l'Ukraine", a dit le président américain lors d'une conférence de presse conjointe avec Volodimir Zelensky. "Nous devons (...) lui donner tort", a-t-il ajouté. Un peu plus tôt, en entame d'une réunion dans le Bureau ovale, Joe Biden a promis à Volodimir Zelensky que les Etats-Unis continueraient "d'être à vos côtés", exhortant le Congrès à approuver l'aide qu'il réclame sous peine d'offrir à Vladimir Poutine "le meilleur cadeau de Noël" qu'il puisse espérer. URGENCE Vêtu d'un pull noir et d'un pantalon vert olive, Volodimir Zelensky a déclaré que l'Ukraine progressait pour devenir de moins en moins dépendante des aides, exprimant aussi sa gratitude à l'égard des Etats-Unis pour le renforcement des défenses aériennes ukrainiennes. Il a par ailleurs estimé que la résistance de Kyiv face à l'offensive russe avait eu un effet positif pour les autres nations européennes. "Grâce aux succès de l'Ukraine (...), d'autres pays européens sont protégés de l'agression russe", a dit le dirigeant ukrainien. Au deuxième jour de son déplacement à Washington, Volodimir Zelensky a été accueilli par des applaudissements appuyés à son arrivée au Capitole pour une réunion à huis clos avec les sénateurs. Il était accompagné de Chuck Schumer, chef de file démocrate au Sénat, et de Mitch McConnell, son alter ego républicain. Certains républicains, particulièrement ceux proches de l'ancien président Donald Trump, sont opposés à l'envoi d'aides supplémentaires à l'Ukraine. Ils conditionnent toute nouvelle aide à des mesures en matière d'immigration aux Etats-Unis. D'autres élus du Parti républicain ont questionné l'intérêt de nouvelles aides à Kyiv au regard du peu d'avancées constatées dans la contre-offensive lancée en juin dernier pour reprendre à la Russie des territoires contrôlés depuis le lancement de son invasion en février 2022. La Maison Blanche a informé le Congrès le 4 décembre que le gouvernement ne disposerait plus des fonds nécessaires pour fournir davantage d'armes à l'Ukraine après la fin de l'année. Le Congrès a approuvé plus de 110 milliards de dollars d'aides civile et militaire pour l'Ukraine depuis le début de la guerre, mais aucun nouveau financement depuis que les républicains sont devenus majoritaires à la Chambre des représentants en janvier dernier. Il ne reste que trois jours au Congrès pour voter l'aide de 61,4 milliards de dollars demandée par la Maison blanche avant la suspension de ses travaux pour les fêtes de fin d'année. (Reportage Patricia Zengerle, Richard Cowan et Trevor Hunnicutt, avec Steve Holland, Jeff Mason, David Morgan et Doina Chiacu; version française Tangi Salaün et Jean Terzian)