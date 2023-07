Biden dit à Zelensky avoir hâte que l'Ukraine entre dans l'Otan, mais pas maintenant

Crédit photo © Reuters

par Steve Holland VILNIUS (Reuters) - Le président américain, Joe Biden, a dit mercredi à son homologue ukrainien Volodimir Zelensky attendre avec hâte le jour où il pourra accueillir l'Ukraine dans l'Otan, une manière d'apaiser la frustration provoquée par de récents commentaires selon lesquels le moment n'était pas opportun pour Kyiv d'intégrer l'Alliance. "Votre résilience et votre détermination sont un modèle pour le monde entier", a dit Joe Biden à Volodimir Zelensky avant de débuter une réunion bilatérale organisée en marge du sommet de l'Otan dans la capitale lituanienne, Vilnius. Le chef de la Maison blanche a dit comprendre la frustration du dirigeant ukrainien s'agissant de la rapidité avec laquelle lui sont apportées les aides qu'il réclame. "Je vous promets que les Etats-Unis font tout leur possible pour vous obtenir ce dont vous avez besoin", a-t-il ajouté, en présence de journalistes. "J'attends avec impatience le jour où nous aurons une réunion pour célébrer votre adhésion officielle à l'Otan", a poursuivi Joe Biden à l'adresse de son homologue ukrainien. Après avoir déclaré mardi qu'il serait "absurde" que l'Otan n'offre pas une invitation ou un calendrier à l'Ukraine pour son adhésion, avant même une déclaration en ce sens des dirigeants de l'Alliance, Volodimir Zelensky a dit à Joe Biden vouloir remercier "tous les Américains" pour les milliards de dollars d'aides que Kyiv a reçus. "Il faut que vous sachiez que vous dépensez cet argent" pour davantage que des combats, a déclaré le président ukrainien. "Vous dépensez cet argent pour nos vies". En amont de cet entretien, le conseiller à la sécurité nationale de la Maison blanche, Jake Sullivan, avait indiqué que Joe Biden annoncerait à Volodimir Zelensky la livraison par Washington de missiles à longue-portée. Avant de quitter les Etats-Unis pour son déplacement en Europe, le président américain a déclaré dans une interview diffusée dimanche par la chaîne CNN que le moment n'était pas opportun pour l'Ukraine de rejoindre l'Otan car cela signifierait "d'être en guerre avec la Russie". Interrogé mercredi à Vilnius sur la rapidité avec laquelle il aimerait que Kyiv intègre l'Alliance une fois la guerre terminée, Joe Biden a répondu: "Une heure et 20 minutes". (Reportage Steve Holland et Doina Chaciu; version française Jean Terzian, édité par Zhifan Liu)