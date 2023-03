Biden dit à Netanyahu soutenir un compromis sur la réforme judiciaire en Israël

WASHINGTON/JERUSALEM (Reuters) - Le président américain Joe Biden a déclaré dimanche au Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu que les valeurs démocratiques étaient une caractéristique des relations entre les deux pays, se disant favorable à ce qu'un compromis soit trouvé sur la réforme contestée de la justice israélienne. Au cours de cet entretien téléphonique, Benjamin Netanyahu a assuré à Joe Biden que la démocratie de l'Etat hébreu était saine, selon le compte-rendu effectué par les services du dirigeant israélien. Depuis qu'il est revenu l'an dernier au pouvoir, à la tête d'un gouvernement ultra-conservateur, Benjamin Netanyahu pousse pour obtenir une réforme de la justice qui conférerait à son gouvernement un rôle accru dans la sélection des juges et limiterait la capacité de la Cour suprême à annuler des lois. Ce projet a provoqué une vague de contestation en Israël et des inquiétudes à travers le monde sur les valeurs démocratiques du pays. Alors que des milliers de personnes manifestent depuis des semaines contre le projet gouvernemental, des centaines de réservistes de l'armée israélienne et des unités des services du renseignement ont dit se joindre au mouvement. D'après la Maison blanche, Joe Biden a "souligné sa croyance selon laquelle les valeurs démocratiques ont toujours été, et doivent rester, une marque de fabrique des relations entre les Etats-Unis et Israël". Le président américain a évoqué la nécessité que des contre-pouvoirs existent et de bénéficier d'un large soutien pour entreprendre des changements fondamentaux. Il a apporté son "soutien aux efforts en cours pour trouver un compromis sur le projet de réforme qui soit en adéquation avec ces principes". (Reportage Costas Pitas à Washington et Ari Rabinovitch à Jérusalem; version française Jean Terzian)