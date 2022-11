Biden dira à Xi qu'une escalade nord-coréenne pourrait entraîner un renforcement de la présence militaire US dans la région

par Nandita Bose

À BORD D'AIR FORCE ONE (Reuters) - Le président américain Joe Biden préviendra son homologue chinois Xi Jinping que les Etats-Unis pourraient renforcer leur présence militaire si la Corée du Nord poursuivait le développement de ses programmes d'armement, a indiqué la Maison blanche.

Les deux chefs d'Etat doivent se rencontrer en personne lundi, en marge du sommet du Groupe des Vingt (G20) qui se déroulera à Bali, en Indonésie.

Les Etats-Unis craignent que la Corée du Nord ne procède à un nouvel essai nucléaire, le premier depuis 2017, et estiment que la Chine et la Russie pourraient la persuader de ne pas l'effectuer.

Joe Biden dira à Xi Jinping que la Corée du Nord représente une menace, non seulement pour les Etats-Unis et ses alliés, la Corée du Sud et le Japon, mais pour la paix et la stabilité de la région toute entière, a expliqué le conseiller à la sécurité nationale des Etats-Unis, Jake Sullivan.

"Si la Corée du Nord continue sur sa lancée, cela se traduira simplement par un renforcement de la présence militaire et sécuritaire américaine dans la région", a-t-il indiqué samedi à des journalistes à bord d'Air Force One.

"La décision de le faire ou pas leur revient, évidemment."

Joe Biden s'entretiendra dimanche avec le Premier ministre japonais Fumio Kishida et le président sud-coréen Yoon Suk-Yeol, avec qui il devrait discuter des sujets qu'il compte aborder avec le président chinois.

(Reportage Nandita Bose, Steve Holland, Susan Heavey et David Brunnstrom, rédigé par David Brunnstrom; version française Camille Raynaud)