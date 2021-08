Biden dira à Bennett qu'il partage l'inquiétude concernant l'Iran

Crédit photo © Reuters

WASHINGTON (Reuters) - Le président américain Joe Biden dira au Premier ministre israélien Naftali Bennett, lors de leur rencontre à la Maison blanche jeudi prochain, que Washington partage l'inquiétude d'Israël concernant l'accélération du programme nucléaire iranien, mais reste pour l'instant attachée à utiliser la voie diplomatique dans ses relations avec Téhéran.

"Depuis que l'ancienne administration s'est retirée de l'accord sur le nucléaire iranien, le programme nucléaire de l'Iran s'accélère de semaine en semaine", a déclaré un représentant américain.

L'Iran dispose de centrifugeuses et de stocks d'uranium plus développés, ainsi que de la technologie nécessaire pour que la "percée" nucléaire - la capacité à produire une bombe - "soit possible dans quelques mois", a ajouté le représentant.

L'administration américaine est de plus en plus inquiète face aux activités nucléaires de l'Iran mais a signalé que Joe Biden resterait sourd à tout appel de Naftali Bennett visant à interrompre les efforts de relance de l'accord de 2015.

"Nous nous sommes engagés à suivre une voie diplomatique", a indiqué le représentant américain.

En dépit de leurs divergences, les responsables américains et israéliens ont exprimé l'espoir que la réunion entre Naftali Bennett et Joe Biden marquera le début d'une relation positive entre les deux dirigeants.

(Matt Spetalnick et Jarrett Renshaw; version française Camille Raynaud)