Biden devrait se rendre pour la première fois au Canada en mars

(Reuters) - Le président américain Joe Biden prévoit d'effectuer en mars sa première visite au Canada depuis sa prise de fonction à la Maison blanche il y a près de deux ans tout juste, un projet dont il a informé mardi le Premier ministre canadien Justin Trudeau, selon des communiqués de leurs services.

Joe Biden et Justin Trudeau prenaient part dans la journée à Mexico à un sommet trilatéral avec le président mexicain Andres Manuel Lopez Obrador.

La victoire de Joe Biden face à Donald Trump lors de l'élection présidentielle américaine de 2020 a été vue comme une bonne nouvelle par Ottawa, après une relation turbulente entre les deux pays voisins durant le mandat de Trump.

Alliés de l'Otan, Etats-Unis et Canada ont collaboré sur des questions de sécurité et de défense mais aussi sur des objectifs environnementaux et face aux problèmes dans les chaînes d'approvisionnement.

Washington et Ottawa ont aussi coordonné leurs réponses à l'offensive en Ukraine lancée par la Russie, avec des sanctions contre Moscou et des livraisons d'armes à Kyiv.

"Je suis optimiste pour le futur et à très court terme (...) Cela va être difficile, mais il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire ensemble", a dit Joe Biden à des journalistes avant de prendre part à une réunion privée avec Justin Trudeau.

L'arrivée de Joe Biden à la présidence américaine n'a pas apaisé tous les différends entre les Etats-Unis et le Canada, lequel reproche au chef de la Maison blanche d'avoir mis fin à un projet d'oléoduc reliant les deux pays dès son premier jour de mandat et dénonce certaines mesures du pacte commercial USA-Mexique-Canada.

(Reportage Ismail Shakil à Ottawa; version française Jean Terzian)