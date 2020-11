Biden devrait nommer lundi les membres de son équipe économique

Crédit photo © Reuters

WASHINGTON (Reuters) - Joe Biden devrait nommer dès lundi l'ancienne conseillère de l'administration Obama, Neera Tanden, comme directrice du Bureau de la gestion et du budget (OMB) de la Maison blanche et l'économiste Cecilia Rouse à la tête du comité des conseillers économiques, a déclaré une personne informée du processus.

Le président élu des Etats-Unis devrait aussi désigner Wally Adeyemo, ancien haut conseiller de Barack Obama pour le commerce international, comme adjoint de sa future secrétaire au Trésor, Janet Yellen, a ajouté la source.

D'après le New York Times, citant trois sources proches du dossier, Joe Biden a choisi Brian Deese, un autre ancien conseiller de l'administration Obama, pour diriger le Conseil économique national (NEC) de la Maison blanche.

Aucun commentaire n'a été obtenu auprès de l'équipe de transition du président élu démocrate.

Le choix des conseillers économiques de Joe Biden a donné lieu à une lutte dans les rangs du Parti démocrate entre les centristes, qui souhaitent principalement la nomination d'experts, et les progressistes appelant à des changements drastiques pour concrétiser la promesse de campagne de rendre le capitalisme plus équitable pour tous aux Etats-Unis.

Un vote au Sénat est nécessaire pour confirmer les nominations à la tête de l'OMB et du NEC ainsi que pour le poste de secrétaire adjoint au Trésor.

Comme en 2009 à l'arrivée au pouvoir de Barack Obama, dont Joe Biden a été le vice-président pendant huit ans, la future administration héritera le 20 janvier d'une économie en difficulté.

Les ravages économiques provoqués par la crise sanitaire du coronavirus ont, en plus, mis en exergue d'importantes disparités sociales et raciales que les progressistes veulent voir Joe Biden résoudre prestement.

Jusqu'à présent, les choix effectués par Joe Biden représentent "une grande diversité, une profonde expertise, une longue expérience de Washington", a déclaré Matt Bennett, cofondateur du cabinet-conseil démocrate centriste Third Way. Il a aussi dit voir un "retour à la compétence et à la raison".

(Trevor Hunnicutt, Heather Timmons et Valerie Volcovici; version française Jean Terzian)