Biden dénonce les atrocités du Hamas qu'il compare à celles de l'EI

JERUSALEM (Reuters) - Le président américain Joe Biden, arrivé mercredi en Israël, a assuré le Premier ministre Benjamin Netanyahu du soutien américain dans son combat contre le Hamas et dénoncé les attaques du groupe armé palestinien qui, selon lui, font passer l'organisation Etat islamique (EI) pour un mouvement plus raisonnable. Evoquant l'explosion meurtrière qui s'est produite mardi dans un hôpital de Gaza, Joe Biden a dénoncé une attaque commise "par le camp adverse", donnant ainsi crédit à la thèse israélienne selon laquelle cette attaque est imputable au Jihad islamique. Devant la presse, en présence de Benjamin Netanyahu, Joe Biden a assuré ce dernier du soutien américain et a déclaré que les Etats-Unis feront en sorte qu'Israël dispose de ce dont il a besoin pour se défendre. Evoquant l'explosion meurtrière qui s'est produite mardi dans un hôpital de Gaza, Joe Biden a dénoncé une attaque commise "par le camp adverse", donnant ainsi crédit à la thèse israélienne selon laquelle cette attaque est imputable au Jihad islamique. "Le monde regarde. Israël a un ensemble de valeurs, comme les États-Unis et d'autres démocraties, et elles attendent de voir ce que nous allons faire", a ajouté Joe Biden. Benjamin Netanyahu a remercié le président américain pour son "soutien sans équivoque". Le bureau du président israélien Isaac Herzog a déclaré que le chef de l'État avait dit à Joe Biden : "Que Dieu vous bénisse pour avoir protégé la nation d'Israël." Le Hamas a réagi aux propos de Joe Biden en déclarant dans un communiqué que les États-Unis étaient "aveuglément favorables à Israël". La visite de Joe Biden avait aussi pour objectif d'apaiser les tensions dans un contexte de craintes d'un embrasement régional. Cependant, après l'explosion de l'hôpital Al-Alhi mardi soir, la Jordanie a annulé la deuxième partie de l'itinéraire de Joe Biden, qui incluait un sommet prévu à Amman avec les dirigeants de la Jordanie, de l'Égypte et de l'Autorité palestinienne. (Dan Williams; version française Nicolas Delame et Augustin Turpin, édité par Kate Entringer)