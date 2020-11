Biden crédité de 224 grands électeurs contre 213 pour Trump - Edison Research

Crédit photo © Reuters

WASHINGTON (Reuters) - Le candidat démocrate Joe Biden est crédité de 224 grands électeurs contre 213 pour le président républicain sortant Donald Trump, selon les dernières projections de l'institut Edison Research mercredi vers 09h30 GMT.

Au total, 538 grands électeurs composent le Collège électoral et une majorité de 270 est nécessaire pour être élu président des Etats-Unis.

A ce stade des projections compilées par l'Edison Research, manquent encore à l'appel (par ordre d'importance de la représentation au Collège électoral) :

Pennsylvanie (20 grands électeurs)

Michigan (16)

Georgie (16)

Caroline du Nord (15)

Arizona (11)

Wisconsin (10)

Nevada (6)

Maine (4)

Alaska (3)

LES ÉTATS REMPORTÉS PAR DONALD TRUMP

Alabama, Arkansas, Caroline du Sud, Dakota du Nord, Dakota du Sud, Floride, Idaho, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Louisiane, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska (4 grands électeurs), Ohio, Oklahoma, Tennessee, Texas, Utah, Virginie-Occidentale et Wyoming.

LES ÉTATS REMPORTÉS PAR JOE BIDEN

Californie, Colorado, Connecticut, Delaware, District de Columbia (Washington), Hawaï, Illinois, Maryland, Massachusetts, Minnesota, Nebraska (1 grand électeur), New Hampshire, New Jersey, Nouveau-Mexique, New York, Oregon, Rhode Island, Vermont, Virginie et l'Etat de Washington.

(Bureau de Washington, version française Jean-Stéphane Brosse et Henri-Pierre André)