Biden célèbre un nouveau départ dans les relations entre les États-Unis et l'Inde

Crédit photo © Reuters

par Steve Holland et Nandita Bose WASHINGTON (Reuters) - Le président américain Joe Biden a célébré jeudi un nouveau départ dans les relations entre les États-Unis et l'Inde en accueillant en grande pompe à la Maison blanche le Premier ministre indien Narendra Modi, alors que Washington tente de contrer l'influence mondiale de la Chine. Le partenariat entre Washington et New Delhi est "plus fort, plus étroit et plus dynamique que jamais dans l'histoire", a déclaré Joe Biden lors d'une conférence de presse commune avec son hôte, soulignant que les échanges entre les deux pays avaient doublé au cours de la décennie écoulée. Narendra Modi a de son côté salué un "nouveau chapitre" dans le "partenariat stratégique" indo-américain, à l'issue d'un entretien dans le bureau ovale de la Maison blanche. L'administration américaine a parallèlement annoncé de nombreux accords sur les semi-conducteurs, les minerais, la technologie, la coopération spatiale et militaire. Certains de ces accords visent à diversifier les chaînes d'approvisionnement afin de réduire la dépendance à l'égard de la Chine. Les États-Unis cherchent également à contrer l'influence croissante de la Chine dans la région indo-pacifique en renforçant leurs liens de défense avec des pays comme l'Inde et l'Australie. Joe Biden et Narendra Modi devaient aussi signer un accord pour permettre à General Electric de produire des moteurs d'avion destinés à équiper les avions de combat indien. En outre, les navires de la marine américaine présents dans la région pourront s'arrêter dans les chantiers navals indiens pour y effectuer des réparations, conformément à un accord maritime conclu entre les deux gouvernements. Joe Biden a déroulé le tapis rouge au Premier ministre indien en l'accueillant par une cérémonie à la Maison blanche jeudi matin. Les deux dirigeants ont eu un dîner privé à la Maison blanche mercredi soir. Washington souhaite que l'Inde devienne un contrepoids stratégique à la Chine et considère le pays comme un partenaire essentiel. Narendra Modi, de son côté, cherche à accroître l'influence de l'Inde sur la scène internationale, en raison de relations tendues avec la Chine voisine. (Reportage Steve Holland et Nandita Bose, version française Nathan Vifflin, édité par Kate Entringer et Jean-Stéphane Brosse)