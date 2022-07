Biden annonce un sommet Etats-Unis-Afrique en décembre

par Steve Holland

WASHINGTON (Reuters) - Le président américain Joe Biden a annoncé mercredi la tenue d'un sommet entre les Etats-Unis et plusieurs dizaines de pays africains en décembre à Washington pour discuter de défis allant de la sécurité alimentaire au changement climatique.

"Ce sommet démontrera l'engagement durable des Etats-Unis envers l'Afrique et soulignera l'importance des relations entre les Etats-Unis et l'Afrique et d'une coopération accrue sur des priorités mondiales communes", a déclaré Joe Biden dans un communiqué.

Ce sommet aura lieu du 13 au 15 décembre.

Selon un responsable de l'administration américaine s'exprimant sous couvert d'anonymat, une cinquantaine de dirigeants africains devraient y participer.

Joe Biden, entré en janvier 2021 à la Maison blanche, ne s'est pas encore rendu en Afrique en tant que président des Etats-Unis alors qu'il a effectué des déplacements en Asie, en Europe et au Moyen-Orient.

Ses efforts diplomatiques ont jusqu'à présent en grande partie consisté à promouvoir une unité des démocraties occidentales face à la Chine mais le responsable ayant requis l'anonymat a affirmé que le sommet de décembre ne concernait pas uniquement Pékin.

"Nous ne demandons pas à nos partenaires africains de choisir", a déclaré ce responsable à Reuters. "Nous pensons que les Etats-Unis offrent un meilleur modèle mais nous ne demandons pas à nos partenaires africains de choisir."

Le sommet visera à établir un nouvel engagement économique, à promouvoir la démocratie et les droits humains, à faire progresser la paix et la sécurité et à relever des défis tels que la sécurité alimentaire et le changement climatique ainsi que la pandémie de COVID-19, a dit Joe Biden.

(Reportage Steve Holland; version française Alizée Degorce)