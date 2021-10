Biden annonce un accord 'historique' sur son plan d'investissement

WASHINGTON (Reuters) - Le président américain Joe Biden a annoncé jeudi qu'un accord avait été trouvé dans les rangs de son Parti démocrate sur les contours d'un plan d'investissement comprenant des dépenses historiques pour les Etats-Unis et permettant de contribuer à réduire le déficit public du pays.

S'exprimant depuis la Maison blanche en amont de son départ pour l'Europe, où il est attendu au sommet du G20 en Italie puis à la COP26 en Ecosse, Joe Biden s'est dit "content d'annoncer que, après des mois et des mois de négociations difficiles, nous avons un cadre économique historique".

En dépit de l'optimisme affiché par Joe Biden, un doute demeure sur l'adoption au Congrès des vastes investissements érigés en priorité par le président américain, alors que des divergences persistent dans les rangs démocrates entre les progressistes et les modérés.

Le locataire de la Maison blanche veut un plan de 1.000 milliards de dollars pour rénover les infrastructures américaines et un ensemble budgétaire distinct, plus vaste encore, pour renforcer les mesures sociales et lutter contre le changement climatique.

