Biden annonce la libération d'une Américaine de 4 ans par le Hamas

par Jeff Mason NANTUCKET, Massachusetts (Reuters) - Le président américain Joe Biden a déclaré dimanche qu'une Américaine de quatre ans, otage du Hamas, avait été libérée à Gaza et qu'il espérait qu'une pause dans les combats entre Israël et le groupe palestinien permettrait de poursuivre les échanges de prisonniers. Le chef de la Maison a ajouté qu'il s'entretiendrait bientôt avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu. Selon Joe Biden, la jeune Américaine, Abigail Edan, a assisté à la mort de ses parents, tués par des combattants du Hamas lors de l'attaque menée par le groupe palestinien contre Israël le 7 octobre dernier. Elle a ensuite été retenue prisonnière du Hamas. "Ce qu'elle a enduré est inimaginable", a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse. Israël et le Hamas sont convenus d'échanger 50 otages détenus par le groupe palestinien contre 150 prisonniers israéliens au cours d'une période de trêve de quatre jours. Il s'agit de la première pause dans le conflit depuis l'attaque du Hamas dans le sud d'Israël qui a fait 1.200 morts et débouché sur la prise en otage d'environ 240 personnes. Depuis cette attaque, Israël a promis de détruire le Hamas, qui dirige Gaza, en bombardant l'enclave palestinienne et en lançant une offensive terrestre dans le nord. Selon les autorités sanitaires palestiniennes, quelque 14.800 personnes, dont environ 40% d'enfants, ont péri sous les bombardements israéliens. Joe Biden a dit espérer que d'autres otages américains seraient également libérés par le Hamas. Il a ajouté souhaiter que la trêve se prolonge jusqu'à la libération des autres otages. "Nous ne cesserons pas de travailler tant que tous les otages n'auront pas retrouvé leurs proches", a-t-il assuré. (Reportage Jeff Mason; version française Claude Chendjou)