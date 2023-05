Biden a reçu de Zelensky l'assurance que les F-16 ne seraient pas utilisés en territoire russe

Crédit photo © Reuters

HIROSHIMA, Japon (Reuters) - Le président américain Joe Biden a indiqué dimanche avoir reçu l'"assurance ferme" de son homologue ukrainien Volodimir Zelensky que les avions de combat F-16 qui pourraient être fournis à Kyiv ne seraient pas utilisés sur le territoire russe. A la fin du sommet du G7 à Hiroshima au Japon, Joe Biden a dit à des journalistes que les F-16 pourraient être utilisés "partout où les troupes russes se trouvent en Ukraine". Pour le président américain, il est très peu probable que les avions de combat soient utilisés dans l'offensive attendue dans les prochaines semaines mais que l'armée ukrainienne pourraient les utiliser pour se défendre des soldats russes actuellement hors de leur portée. Volodimir Zelensky s'est dit de son côté confiant dans la fournir par les pays occidentaux des avions de combat F-16. Le président américain a approuvé samedi la formation de pilotes ukrainiens sur les F-16 de conception américaine. Les chefs d'Etat et de gouvernement des pays du G7 ont apporté à l'Ukraine un soutien durable, un message envoyé au président russe Vladimir Poutine qui a revendiqué la prise de la ville de Bakhmout, ce que Kyiv a démenti. (Reportage Jeff Mason et Trevor Hunnicutt, version française Matthieu Protard)