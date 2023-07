Biden a mis en garde Xi après sa rencontre avec Poutine

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Le président américain Joe Biden a dit son homologue chinois Xi Jinping de "faire attention" après la rencontre entre ce dernier et le président russe Vladimir Poutine, Pékin dépendant des investissements occidentaux, selon les extraits d'un entretien à CNN. "J'ai dit: Ce n'est pas une menace. C'est une observation", a déclaré Joe Biden. "Depuis que la Russie a envahi l'Ukraine, 600 entreprises américaines se sont retirées de Russie. Et vous m'avez dit que votre économie dépend des investissements européens et américains. Faites attention. Faites attention." Lors de leur rencontre, qui s'est déroulée au mois de mars dernier à Moscou, Vladimir Poutine et Xi Jinping ont souligné leur proximité et ont discuté de la guerre en Ukraine. Les deux dirigeants ont également participé à un sommet virtuel cette semaine. Joe Biden a déclaré que Xi Jinping "a écouté et il n'a pas protesté. Et si vous remarquez bien, il ne s'est pas précipité sur la Russie". "Je pense donc qu'il y a un moyen de résoudre ce problème". La secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, effectue une visite de quatre jours en Chine, qui s'inscrit dans une série de déplacements diplomatiques de haut rang destinée à apaiser les tensions entre les deux plus grandes puissances économiques mondiales. (Reportage Costas Pitas; version française Camille Raynaud)