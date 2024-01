Biden a évoqué avec Netanyahu la situation en Israël et à Gaza, annonce Maison blanche

Crédit photo © Reuters

WASHINGTON (Reuters) - Le président américain Joe Biden a évoqué vendredi la situation en Israël et à Gaza avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu lors d'un entretien téléphonique, a rapporté la Maison blanche, alors que l'armée israélienne poursuit son offensive dans le sud de l'enclave palestinienne. Aucun autre détail n'a filtré dans l'immédiat, mais la Maison blanche a indiqué qu'elle publierait un communiqué plus complet ultérieurement. Cet entretien entre les deux dirigeants a eu lieu alors que des responsables du Croissant-Rouge ont accusé vendredi Israël d'une attaque à l'aide de drones contre un hôpital de Khan Younès, qu'Israël considère comme la principale base des combattants du Hamas qui ont attaqué son territoire en octobre dernier. (Reportage Andrea Shalal, version française Diana Mandiá)