Biden a approuvé la formation de pilotes ukrainiens sur des chasseurs F-16 américains-Maison blanche

Biden a approuvé la formation de pilotes ukrainiens sur des chasseurs F-16 américains-Maison blanche













Crédit photo © Reuters

HIROSHIMA (Reuters) - Le président américain a approuvé la formation de pilotes ukrainiens sur les F-16 de conception américaine, a annoncé samedi le conseiller à la sécurité nationale de la Maison blanche, Jake Sullivan. "La formation se déroulera dans les prochains mois et nous travaillerons avec nos alliés afin de déterminer combien d'avions seront livrés, quand et par qui ils le seront", a-t-il indiqué. Jake Sullivan a également déclaré qu'il était "très probable" que Joe Biden s'entretienne avec le président ukrainien lorsque ce dernier arriverait au Japon. Volodimir Zelensky va participer en personne au sommet du G7 qui s'est ouvert vendredi à Hiroshima au Japon, a déclaré un responsable de sécurité ukrainien, une information confirmée par le gouvernement japonais. (Reportage Jeff Mason et Trevor Hunnicutt, rédigé par Andrea Shalal; version française Camille Raynaud)